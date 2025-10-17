Detran reforça importância do licenciamento e alerta para prazo final do calendário 2025

Foto: Reprodução | Proprietários de veículos devem quitar débitos para evitar autuações

Com a aproximação do encerramento do calendário de licenciamento 2025, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) faz um alerta à população: mais de 1,4 milhão de veículos ainda não foram licenciados no Pará. Dos 2.847.984 registrados em todo o Estado, apenas 1.420.361 estão com o documento atualizado, o que representa 49,87% da frota, enquanto 1.427.623 permanecem irregulares. O número preocupa o órgão de trânsito, que intensifica ações de fiscalização e conscientização nesta reta final de prazos.

A situação exige atenção redobrada dos proprietários que ainda não regularizaram seus veículos. O Detran reforça que o licenciamento é obrigatório e garante que o veículo esteja em conformidade com as normas de segurança e administrativas previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Circular com o documento vencido é uma infração gravíssima, punida com multa de R$ 293,47, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do veículo. O órgão alerta que, a partir das próximas semanas, a fiscalização será intensificada em todo o Estado. No próximo mês de novembro termina o calendário anual de 2025 com as últimas placas a serem licenciadas.

Processo simplificado e digital

O Detran reforça que o licenciamento pode ser realizado de forma totalmente online, sem necessidade de deslocamento físico. O cidadão deve apenas quitar os débitos pendentes, como IPVA, taxa de licenciamento e eventuais multas, para então emitir o CRLV-e (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico), documento digital com validade em todo o país.

O calendário de licenciamento anual, encerra no dia 14 de novembro, e os condutores que ainda não se regularizaram devem emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), através do site www.detran.pa.gov.br, clicar na aba “Veículos – Licenciamento Anual” e informar a placa, o Renavam e o CPF do proprietário. O pagamento pode ser feito nos bancos conveniados – Banco do Brasil, Banpará, Banco da Amazônia, Bradesco, Itaú e Santander – até a data de vencimento. O DAE também pode ser retirado presencialmente na sede do Detran, nos postos avançados ou nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans).

Fiscalização e conscientização

Durante a reta final do calendário, o Detran intensifica tanto as ações de fiscalização, em parceria com órgãos de segurança viária, quanto às campanhas educativas voltadas à conscientização dos condutores. A meta é reduzir o número de veículos irregulares e incentivar a adesão total ao licenciamento antes do término dos prazos.

Orientações e prazos

O órgão lembra que o prazo para o licenciamento segue o cronograma por final de placa, e que é fundamental acompanhar o calendário oficial para evitar vencimentos. A consulta pode ser feita no site do Detran, que também disponibiliza informações sobre parcelamento de débitos e regularização de pendências antigas.

Com mais de 1,4 milhão de veículos ainda pendentes, o Detran reforça a importância da adesão ao licenciamento como forma de promover um trânsito mais seguro, responsável e em conformidade com a lei. “A meta do órgão é alcançar o máximo de regularização possível até o encerramento do cronograma e evitar penalidades aos proprietários que deixarem o procedimento para a última hora”, afirma a diretora de habilitação, cadastro e registro de veículos do Detran, Ana Carolina Sampaio.

Fonte: Ascom Detran/Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2025/16:07:44

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

