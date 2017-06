Dez bairros de Santarém são afetados por racionamento de água

O racionamento de água no sistema 24h por 24h seguirá alternando entre os dez bairros até a retomada da produção do sistema Irurá.

Uma pane em um dos poços que abastece o sistema elevado do Aeroporto Velho, em Santarém, oeste do Pará, afetou o abastecimento de água em 10 bairros do município nesta segunda-feira (12). O racionamento foi a solução encontrada para não deixar a população sem água.

De acordo com a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), a manobra é experimental e deve durar até a retomada da produção do sistema Irurá, que alimenta a elevatória do Aeroporto Velho.

A Unidade de Negócios da Cosanpa do Baixo Amazonas informou que até a meia noite desta segunda-feira estará abastecendo os bairros que dependem do sistema elevado do Aeroporto Velho, na parte baixa, que são Aparecida, Santa Clara, parte da Prainha e do Carananzal.

Já na madrugada de terça-feira (13) e durante todo o dia a companhia passará a abastecer os bairros da parte alta, que são o próprio Aeroporto Velho, Jardim Santarém, Interventoria, Santíssimo, parte do Diamantino e de Santana. O racionamento de água no sistema 24h x 24h seguirá alternando entre os bairros relacionados.

“A equipe técnica, juntamente com a gerência da unidade, decidiu fazer o abastecimento no período de 24 horas para amenizar os problemas ocasionados pela diminuição da produção de água”, explicou o gerente da unidade regional da Cosanpa, Francisco Lopes.

Fonte: G1 Santarém.

