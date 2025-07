Dez cidades mais violentas do Brasil estão no Nordeste

As dez cidades brasileiras com maiores índices de violência estão localizadas no Nordeste do país, região que sofre com o rápido avanço do narcotráfico e disputas sangrentas entre facções criminosas por controle de território. Os dados constam no Anuário Brasileiro de Segurança Pública publicado nesta quinta-feira, 24.

A cidade de Maranguape, no Ceará, lidera o ranking nacional de mortes violentas intencionais, com taxa de 79,9 homicídios por 100 mil habitantes. Na edição anterior do Anuário, publicada no ano passado, o município figurava em oitavo lugar entre os dez mais perigosos. “Assim como outras cidades do Ceará, o território é palco de uma disputa sangrenta entre duas facções criminosas, o Comando Vermelho (CV) e os Guardiões do Estado (GDE)“, diz o relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

O ranking das cidades mais violentas é composto por três municípios do Ceará, cinco da Bahia e dois de Pernambuco (veja a tabela ao final desta reportagem). Em todos os casos, o índice de mortalidade é pelo menos o triplo da média nacional, equivalente a 20,8 homicídios por 100 mil moradores.

Na comparação estadual, Bahia e Ceará aparecem na segunda e terceira posição entre as unidades da federação (UFs), com taxas de 40,6 e 37,5 homicídios por 100.000 habitantes, respectivamente. A tabela é liderada pelo Amapá, com índice de 45,1 mortes por 100.000 moradores — a baixa população do estado nortista, onde vivem cerca de 733.000 brasileiros, contribui para a alta no cálculo da média de assassinatos.

Oito em dez vítimas de homicídios são pessoas negras

De acordo com o Anuário de Segurança, o Brasil registrou 44.127 mortes violentas intencionais em 2024. O total equivale a uma ligeira queda de 5,4% em relação aos homicídios ocorridos no ano anterior.

Em relação ao perfil das vítimas, 79% (praticamente oito em dez) eram pessoas negras, enquanto 91% eram homens e quase metade tinham até 29 anos de idade. Ainda segundo o relatório, mais de 57% das mortes ocorreram em via pública, e cerca de três em cada quatro assassinatos foram cometidos com uso de armas de fogo.

Ranking das dez cidades mais violentas do Brasil

Confira, a seguir, a lista das dez cidades brasileiras com índices mais altos de homicídios por 100 mil habitantes, segundo o Anuário de Segurança Pública.

Maranguape (CE): 79,9 por 100 mil Jequié (BA): 77,6 Juazeiro (BA): 76,2 Camaçari (BA): 74,8 Cabo de Santo Agostinho (PE): 73,3 São Lourenço da Mata (PE): 73 Simões Filho (BA): 71,4 Caucaia (CE): 68,7 Maracanaú (CE): 68,5 Feira de Santana (BA): 65,2

