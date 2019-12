Dia D de Prevenção à Aids indica ações do ‘Dezembro Vermelho’ em Novo Progresso

Dia Mundial de Combate à Aids,é lembrado em 1º de dezembro em todo Brasil.(Foto:Jornal Folha do Progresso)

O HIV/AIDS é uma doença séria e afeta todo o mundo. Por isso, disseminar informações sobre a doença e sua forma de prevenção é muito importante. Por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), o Brasil é referência internacional no tratamento de AIDS, disponibilizando ao cidadão o coquetel de medicamentos, bem como o acesso gratuito a testagem de sorologia e ao preservativo (camisinha).

No entanto, o que ainda preocupa é o fato de que quase metade das infecções no mundo ocorre em população com idade entre 15 e 24 anos.

Novo Progresso

A campanha de prevenção ao HIV/Aids, além de outras doenças sexualmente transmissíveis, vai ter ações no município de Novo Progresso.

A Prefeitura de Novo Progresso, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, prepara inúmeras ações acerca do Dia D de Prevenção à Aids. Entre as ações, em conjunto com as unidades de saúde, terão prioridades nas atividades do Dezembro Vermelho, destacadas positivamente pela Secretaria de saúde , Rosangela Mello.

Segundo a secretaria de Saúde, são aproximadamente 203 casos diagnosticados desde 01/09/2009 a 02/12/2019 destes 123 são homens e 80 mulheres com idade entre 20 e 49 anos. Dos casos diagnosticados em Novo Progresso 108 são casados,82 solteiros, 10 separados e 03 viuvos.

“O que devemos destacar é que as ações de enfrentamento ocorrem o ano todo, mas dezembro tem o dia da mobilização, 1° de dezembro, e o mês identificado com a cor. Importante é que todo cidadão informe-se sobre as DST, faça os testes” , mês de dezembro, todas unidades de saúde realizarão testes rápidos. Haverá um dia específico pra cada uma. informou a coordenadora Ridielc do SAE/CTA em Novo Progresso.

A coordenadora Ridielc do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), e Serviço de Assistência Especializada (SAE) , chama atenção para eficácia dos medicamentos e a importância do tratamento onde das 109 que estão em TARV (tratamento com antirretroviral) destes apenas 11 estão com carga viral detectável , fazem uso de medicamentos fornecido mensalmente – pois são casos novos. O tratamento garante qualidade e tempo de vida, e também a quebra na cadeia de transmissão. De Janeiro até dia 02 de Dezembro de 2019, foram 19 casos com HIV em Novo Progresso, informou Ridielc ao Jornal Folha do Progresso.



Números

O Ministério da Saúde estima que 900 mil pessoas vivam com HIV no Brasil, sendo que 135 mil não sabem que estão infectadas. Nos últimos cinco anos, o número de mortes pela doença caiu 22,8%, passando de 12,5 mil, em 2014, para 10,9 mil, em 2018. Em todo o mundo, a ONU estima que cerca de 1,7 milhão de pessoas tenham sido infectadas ao longo do ano passado. A disseminação da doença, embora seja 16% inferior ao observado em 2010, preocupa o organismo internacional.

Uma recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) aos países é a busca da denominada meta 90-90-90, para garantir que 90% das pessoas que vivem com o vírus sejam diagnosticadas. Dessas, ao menos 90% precisam ter acesso ao tratamento. E 90% dos pacientes que estão tratando devem conseguir reduzir o vírus a níveis indetectáveis. Estudos apontam que a pessoa com carga viral indetectável não transmite o HIV.

Dia D

Transformar o 1º de dezembro em Dia Mundial de Luta Contra a Aids foi uma decisão da Assembleia Mundial de Saúde, em outubro de 1987, com apoio da Organização das Nações Unidas (ONU). A data serve para reforçar a solidariedade, a tolerância, a compaixão e a compreensão com as pessoas infectadas pelo HIV/Aids, além de fomentar a prevenção. A escolha dessa data seguiu critérios próprios das Nações Unidas. No Brasil, a data passou a ser adotada, a partir de 1988, por uma portaria assinada pelo Ministério da Saúde.

