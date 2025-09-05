Dia da Amazônia tem programação especial e mobiliza sociedade para COP30 em Belém

Em Belém, haverá debates sobre vulnerabilidades sociais e mudanças climáticas, festival gastronômico e rodas de conversa. Foto: Fernando Frazão Agência Brasil.

Atividades em oito estados promovem cultura, debates e ações ambientais para reforçar a urgência climática e a proteção dos povos da floresta.

Nesta sexta-feira (5), o Dia da Amazônia será marcado por mais de 20 atividades em pelo menos oito estados do país, em preparação para a COP30, que acontecerá em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro.

O tema deste ano é “Celebrar a Amazônia e os biomas é soberania”, destacando a importância da proteção ambiental e das comunidades tradicionais frente à crise climática.

A programação reúne aulas públicas, feiras gastronômicas, rodas de conversa, intervenções artísticas, ações de reflorestamento e manifestações culturais.

Em Belém, haverá debates sobre vulnerabilidades sociais e mudanças climáticas, festival gastronômico na Vila da Barca e rodas de conversa promovidas pelo Fórum Paraense de Juventudes. Já em Manaus, o Festival Grito Rua vai ocupar espaços públicos com hip-hop, skate e cultura urbana.

Organizações sociais, coletivos e movimentos como o MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens), Instituto Clima e Sociedade e coletivos culturais participam da mobilização, que busca chamar a atenção para os impactos já sentidos das mudanças climáticas e valorizar o papel dos povos da floresta e dos biomas brasileiros.

De acordo com os organizadores, a data também é um chamado global que integra o circuito de mobilizações rumo à COP30, reforçando a Amazônia como centro do debate climático mundial em 2025.

