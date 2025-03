Dia da Beleza promove autoestima no 35º Encontro da Mulher de Parauapebas

(Foto: Reprodução) – Ação oferece serviços estéticos e atendimentos de saúde para fortalecer o protagonismo feminino.

A Praça Presidente Kennedy no bairro Beira Rio, se transformou, nesta terça-feira (11), em um grande espaço de cuidado e valorização da mulher com a realização do Dia da Beleza. A ação especial faz parte da programação do 35º Encontro da Mulher de Parauapebas e acontece das 8h às 17h, oferecendo serviços gratuitos voltados ao bem-estar, à elevação da autoestima e ao fortalecimento da luta feminina no município.

Durante o evento, as participantes têm acesso a diversos serviços estéticos, como trancista, limpeza de pele, maquiagem, manicure, massagem relaxante, design de sobrancelhas e extensão de cílios. Além disso, uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde garante a presença da Carreta Saúde da Mulher, que disponibiliza atendimentos médicos, incluindo consultas, exames preventivos e ultrassonografia transvaginal.

Para a secretária executiva da Semmu, Sthefany Carvalho, o governo está empenhado em proporcionar momentos como este. “Essas ações reforçam a importância do cuidado com a saúde e o bem-estar das mulheres de Parauapebas. O Dia da Beleza é uma oportunidade para celebrarmos o protagonismo feminino e reafirmarmos nosso compromisso com a valorização e a melhoria da qualidade de vida das nossas mulheres”.

Para a lavradora Márcia Antônia Barroso, o evento foi uma oportunidade especial de autocuidado. “Hoje estou me sentindo muito feliz, maquiada, muito bonita. Vou chegar lá onde eu moro muito linda para minhas filhas. Que o Senhor abençoe todos vocês pelo trabalho maravilhoso”.

Já a dona de casa Ana Cleide aproveitou a ação para cuidar da saúde e ainda recebeu um mimo extra. “Estou achando bom demais. Vim para uma consulta na carreta e acabei passando por aqui. Entrei na fila e fui muito bem atendida. O trabalho das meninas está maravilhoso”.

A coordenadora da Carreta da Mulher, Jeane Pereira, reforçou o compromisso da unidade móvel com a saúde feminina. “Estamos participando da Semana da Mulher em parceria com a equipe da Semmur, oferecendo consultas, exames preventivos e ultrassonografia transvaginal. Esse é um cuidado contínuo com as mulheres do município. Nesta semana intensificamos os atendimentos, mas nossa equipe está presente em todos os bairros ao longo do ano”.

O 35º Encontro da Mulher de Parauapebas segue com uma programação repleta de atividades voltadas ao empoderamento feminino, reafirmando o compromisso da gestão do prefeito Aurélio Goiano com a valorização e o bem-estar das mulheres.

Fonte: Ingrid Sales – Secom PMP e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/03/2025/14:38:20

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...