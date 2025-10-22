“Dia da Touca Maluca” leva alegria e ternura a bebês do Hospital Regional de Marabá (PA)

Foto: Divulgação | Ação alusiva ao mês das crianças transformou o ambiente hospitalar em um espaço de cor, amor e criatividade, celebrando a vida dos pequenos.

O famoso “cabelo maluco” e suas divertidas versões chegaram ao ambiente do Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), que ganhou um toque de ternura e criatividade. Nesta quarta-feira (22), a unidade, localizada em Marabá, no sudeste paraense, realizou o “Dia da Touca Maluca” com os bebês internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal. A iniciativa foi promovida em alusão ao Mês das Crianças e encantou familiares.

Gleiciane do Nascimento Miranda, moradora de Dom Eliseu, na região de Carajás, e mãe da pequena Maitê do Nascimento, não escondeu a emoção ao ver a filha participando da ação. “Ver minha bebê com aquela touquinha colorida foi emocionante. Ela nasceu prematura, tão pequenininha, e hoje pude ver ela fazendo parte de uma festa linda, cheia de amor e esperança”, contou Gleiciane, com os olhos marejados.

Durante o evento, os bebês receberam toucas confeccionadas com temas lúdicos e coloridos, pequenas coroas, bichinhos, laços e personagens infantis que transformaram o ambiente da UTI Neonatal. A ação foi acompanhada de músicas e mensagens de carinho.

A enfermeira responsável pelo setor, Mayara Feitosa, destacou o significado da iniciativa. “Essas pequenas ações trazem um respiro emocional para os pais e para nós, profissionais. Ver o sorriso de uma mãe e o brilho nos olhos de quem está aqui diariamente é o que nos motiva a seguir oferecendo um cuidado humanizado e cheio de empatia”, explicou.

Humanização e afeto no cuidado

A ação faz parte das atividades de humanização promovidas pelo Hospital Regional em Marabá, que buscam transformar o ambiente hospitalar em espaço de acolhimento e sensibilidade. Segundo a analista de humanização da unidade, Dayane Uszinsky, esses momentos fortalecem o vínculo entre equipe, pacientes e familiares.

“Cada gesto, por menor que pareça, tem um impacto enorme na recuperação e no emocional das famílias. O ‘Dia da Touca Maluca’ é um lembrete de que o cuidado em saúde também envolve afeto, cor e alegria, especialmente quando se trata de bebês tão frágeis e cheios de vida”, explicou a profissional.

O diretor executivo do hospital, Flavio Marconsini, ressaltou que a ação simboliza o cuidado centrado no paciente, princípio que norteia todas as práticas da unidade. “Mais do que tratar doenças, buscamos cuidar de pessoas. Cada gesto de carinho, cada detalhe preparado com amor, reforça nosso compromisso com um atendimento que valoriza a história, as emoções e o bem-estar de cada paciente e de sua família”, destacou.

As “toucas malucas” foram confeccionadas pela equipe de enfermagem da UTI Neonatal, que utilizou materiais simples e muita criatividade. Cada peça foi feita à mão, com cores vibrantes e detalhes personalizados, simbolizando o carinho e a dedicação com que o Hospital Regional trata cada um dos seus pequenos pacientes.

Referência pediátrica – Gerenciado pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), o hospital dispõe de 29 leitos exclusivos para bebês e crianças, divididos entre as Unidades de Terapia Intensivo (UTI,s) pediátrica e neonatal, que oferecem cuidados intensivos especializados, e a clínica pediátrica que proporciona ampla gama de tratamentos.

Os serviços da instituição são 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade conta com 135 leitos, sendo 97 de internação clínica, e 38 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) – Adulto, Pediátrica e Neonatal.

Texto: Enderson de Oliveira/ Ascom HRSP e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/10/2025/16:17:38

