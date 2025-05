Dia de Sorte acumula e prêmio chega a R$ 1,2 milhão

Foto: Reprodução | Os apostadores já começaram a se mobilizar para garantir suas apostas, motivados pela possibilidade de conquistar esse valor expressivo.

A Caixa Econômica Federal realizou na noite de quinta-feira (29) o sorteio do concurso 1070 da Dia de Sorte, contudo, nenhuma aposta acertou os sete números sorteados. Portanto, o prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo concurso, que acontecerá no sábado (31), alcança R$ 1,2 milhão. Os apostadores já começaram a se mobilizar para garantir suas apostas, motivados pela possibilidade de conquistar esse valor expressivo.

Durante o sorteio, os seguintes números foram extraídos: 3, 13, 14, 17, 20, 29 e 30. Além disso, o Mês da Sorte premiado foi Janeiro. Os resultados premiaram milhares de jogadores em diferentes faixas e mantiveram a expectativa elevada para o próximo concurso, principalmente por causa do prêmio acumulado.

Mesmo sem ganhador na principal faixa, a Caixa distribuiu prêmios relevantes nas demais categorias: 47 apostas acertaram seis números e receberão R$ 2.644,25 cada, enquanto 1.696 apostadores garantiram R$ 25 ao acertarem cinco dezenas. Adicionalmente, 21.730 apostas vão levar R$ 5 por quatro acertos e 52.884 apostadores receberão R$ 2,50 por terem acertado o Mês da Sorte.

Entenda como funciona a Dia de Sorte

No Dia de Sorte, os jogadores escolhem entre 7 e 15 números dentre os 31 disponíveis, além de selecionar um mês do ano como o Mês da Sorte. A Caixa Econômica Federal administra o sorteio e disponibiliza a opção de Surpresinha: nesse caso, o sistema seleciona aleatoriamente os números para o apostador. Outro recurso bastante procurado é a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos, facilitando a participação contínua sem a necessidade de registrar o jogo novamente a cada sorteio.

Fonte: Agência Brasil/Jornal Folha do Progresso / e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/05/2025/07:35:59

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...