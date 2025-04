Dia do Jornalista: Profissão movida por paixão, coragem e compromisso com a verdade

Arte: Jornal Folha do Progresso | Neste 07 de abril, o Brasil celebra o Dia do Jornalista, uma data para reconhecer o trabalho essencial daqueles que se dedicam à arte de informar com ética, clareza e responsabilidade.

Em tempos onde a desinformação corre mais rápido que a verdade, o papel do jornalista se torna ainda mais importante. São eles que enfrentam jornadas incansáveis, prazos apertados e muitas vezes riscos à própria segurança para garantir que a sociedade tenha acesso à informação de qualidade.

O jornalismo vai além da notícia. É serviço, é denúncia, é memória, é voz para quem não tem voz. Por trás de cada manchete, há um olhar atento, uma escuta sensível e uma mente crítica buscando traduzir a complexidade do mundo em palavras.

Nesta data, homenageamos todos os profissionais que dedicam suas vidas à missão de informar. Que nunca falte coragem, liberdade e reconhecimento àqueles que sustentam a democracia com o poder das palavras.

