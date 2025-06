Dia Mundial do Meio Ambiente reforça alerta sobre o futuro do planeta

Arte: Jornal Folha do Progresso | Comemorado em 5 de junho, a data destaca a importância da ação coletiva para preservar recursos naturais e combater as mudanças climáticas.

Nesta quinta-feira, 5 de junho, o mundo celebra o Dia Internacional do Meio Ambiente, uma data criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972 para incentivar governos, empresas e cidadãos a refletirem e agirem em prol da preservação ambiental. Em 2025, o tema central escolhido é “Nossa Terra, Nosso Futuro”, com foco em restauração de ecossistemas e ações concretas contra a crise climática.

As mudanças no clima, o aumento de eventos extremos como secas e enchentes, o desmatamento e a poluição continuam a ameaçar a biodiversidade e a qualidade de vida de bilhões de pessoas. Segundo o último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), o mundo está se aproximando rapidamente de pontos irreversíveis de degradação ambiental.

No Brasil, a discussão sobre sustentabilidade ganha cada vez mais força, especialmente em comunidades que já sentem os efeitos da escassez de água, do calor extremo e da poluição dos rios. Iniciativas de reflorestamento, reciclagem, agricultura regenerativa e energias renováveis têm ganhado espaço como alternativas sustentáveis.

O Dia Mundial do Meio Ambiente é também um convite à responsabilidade individual. Pequenas ações como economizar água, reduzir o consumo de plástico, separar corretamente o lixo, optar por transporte coletivo ou plantar árvores são formas acessíveis de contribuir com a proteção do planeta.

Neste 5 de junho, a mensagem é clara: cuidar do meio ambiente não é mais uma opção — é uma necessidade urgente. E cada atitude conta.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/06/2025/09:05:43

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...