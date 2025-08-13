Diálogo entre Prefeitura e Mineradora Serabi aponta para expansão de empregos em Novo Progresso

Foto: Reprodução/NP Drone | Em uma ação voltada ao crescimento econômico e à geração de oportunidades, o prefeito de Novo Progresso, Gelson Dill, recebeu nesta segunda-feira (11) representantes da mineradora Serabi. A reunião teve como objetivo alinhar estratégias e ampliar a parceria entre poder público e setor privado, com foco no fortalecimento do mercado de trabalho e na valorização da mão de obra local.

Entre os temas debatidos, destacam-se programas de capacitação profissional, inclusão de trabalhadores do município nos quadros da mineradora e ações para estimular o comércio e os pequenos negócios. O diálogo também abordou o papel estratégico da iniciativa privada no desenvolvimento sustentável da cidade.

“Estamos trabalhando para abrir portas, gerar mais empregos e garantir que a população de Novo Progresso seja a principal beneficiada com os avanços que estamos construindo”, afirmou o prefeito. A parceria é considerada essencial para aumentar a renda, fortalecer o comércio e melhorar a qualidade de vida da população.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/ASCOM Prefeitura Municipal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/08/2025/07:40:05

