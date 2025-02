Diogo Almeida é eliminado no sexto paredão do BBB25

Brother foi eliminado com 43,93% dos votos em um paredão acirrado | (Divulgação/GShow)

Ator entrou na casa pelo grupo camarote, com a mãe.

No sexto paredão do BBB25, Diogo Almeida foi eliminado com 43,93% dos votos do público, no paredão com recorde de audiência da temporada, com 75 milhões de votos.

Ele disputou o paredão contra a também atriz Vitória Strada, que recebeu 32,61%, e Vilma, mãe do ator, que ficou com 23,46%.

A trajetória do brother foi marcada por diversos embates com outros participantes na casa, incluindo a musa fitness Gracyanne Barbosa.

O ator também foi o único da temporada, até o momento, a formar casal no reality, com a sister Aline, com quem também teve um embate no dia anterior à eliminação.

Fonte: gshow e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/02/2025/13:21:25

Curtir isso: Curtir Carregando...