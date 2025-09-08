Diretor do SBT é preso em Salvador após deixar motel com jornalista casada

Foto:Reprodução | Ele estava acompanhado da repórter Lara Linhares, casada, quando deixou um motel e tentou escapar da polícia.

O jornalista Jamerson Oliveira, diretor do programa Alô Juca e coordenador de conteúdo da TV Aratu, afiliada do SBT, foi preso na madrugada deste sábado (6) em Salvador. Ele estava acompanhado da repórter Lara Linhares, casada, quando deixou um motel e tentou escapar da polícia.

Segundo o boletim policial, Jamerson resistiu à abordagem, exaltou-se e alegou ser diretor de um programa policial de grande audiência. Tanto ele quanto Lara foram conduzidos à Central de Flagrantes. A repórter foi liberada após prestar depoimento, enquanto Jamerson pagou fiança e deixou a prisão ainda pela manhã. Ele responderá pelo crime de suspeita de embriaguez ao volante.

O caso ganhou repercussão após o comunicador José Eduardo Alves, o Bocão, comentar ao vivo que os dois jornalistas deixavam o motel no momento da abordagem.

Em comunicado publicado nas redes sociais, Lara Linhares afirmou que muitas informações divulgadas a respeito dela são inverídicas e anunciou que medidas judiciais estão sendo tomadas contra a disseminação de conteúdos falsos. “Quero agradecer pelas mensagens de apoio e solidariedade. São nos momentos de adversidade que vemos quem está verdadeiramente ao nosso lado”, escreveu a jornalista.

Fonte: Diário do Pará / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2025/18:31:07

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...