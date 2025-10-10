Diretor-geral da PF diz que filho de escrivã morto no PA reagiu e ‘não houve equívoco de endereço ou de pessoas’

Foto: Reprodução | Andrei Rodrigues, da PF, disse que Marcello Victor, de 24 anos, não era alvo da operação, mas reagiu à ação dos policiais federais dentro de apartamento durante cumprimento de mandado de prisão.

O alvo da operação era outro Marcelo, investigado por envolvimento com grupo de extermínio.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse nesta sexta-feira (10) que “não houve equívoco de endereço ou de pessoas” na ação que terminou com a morte do jovem Marcello Victor Carvalho de Araújo, de 24 anos, em Belém.

Marcello é filho de uma escrivã da Polícia Civil do Pará e também trabalhava na corporação, na parte administrativa. Ele não era alvo da operação da PF. O corpo dele foi sepultado pela manhã.

A escrivã disse que o filho se identificou como Marcello no momento da operação e que “o alvo seria o outro Marcelo”. “É um rapaz que eu tenho um relacionamento com ele, afetivo. Ele estava na minha casa no quarto comigo”.

Já segundo o diretor, “a ação ocorrida foi dentro do sistema de justiça criminal, a partir de mandado de prisão, contra um principal alvo da investigação da PF, cujo mandado foi expedido pela Justiça Federal” e a “equipe cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do investigado”, que era Marcelo Rabelo, investigado por envolvimento com grupo de extermínio.

“Estranhamente nessa noite o investigado não foi para a sua residência e foi para a residência de uma terceira pessoa. Nossa equipe identificou e na manhã seguinte deu cumprimento ao mandado no local onde o efetivo e real alvo da operação estava localizado. Nós fomos ao endereço onde o alvo estava localizado, mas infelizmente houve uma reação de um morador da residência”, disse.

Ainda segundo o diretor, Marcello “agrediu violentamente um policial que foi levado ao hospital, que fez exame de corpo de delito” e também “tentou tomar a arma de um outro policial, e a equipe teve que atuar e a ação levou o cidadão a óbito”.

Já a família reclamou da abordagem da PF e disse que o corpo permaneceu por cerca de cinco horas no local da morte até a liberação para o IML.

O sepultamento da vítima foi em um cemitério em Marituba, acompanhando por familiares e amigos.

“Vivia para o trabalho, os esportes, jogos de vídeo game e vivia para a mãe, seu cachorro Ares e seu 2 gatinhos: Robby e Yuta”, disse ao g1 a tia dele, Ana Carolina Carvalho, tia do Marcello.

Filho de escrivã da Polícia Civil é morto durante operação da PF em apartamento em Belém

Veja o que se sabe e o que falta saber

A morte de Marcello foi na quarta-feira (8) quando a Polícia Federal procurava por Marcelo Pantoja Rabelo, namorado da mãe da vítima e que estava no mesmo apartamento. Segundo a PF, Rabelo, conhecido como “Marcelo da Sucata”, é suspeito de chefiar um grupo de extermínio. Ele foi preso.

Operação Eclesiastes

A ação fez parte da Operação Eclesiastes, deflagrada pela Polícia Federal para combater o tráfico internacional de drogas e a lavagem de dinheiro.

Segundo a corporação, o grupo investigado movimentou mais de R$ 1 bilhão e usava embarcações pesqueiras para o transporte de entorpecentes.

Ao todo, foram cumpridos 19 mandados de prisão preventiva e 30 de busca e apreensão em municípios da Região Metropolitana de Belém.

Família diz que corpo ficou 5 horas no local

Segundo a família, a perícia inicial foi feita pelos próprios policiais federais, sem a presença da Polícia Civil. Parentes também dizem que a mãe dele, uma escrivã da Polícia Civil, foi levada pelos agentes e impedida de ver o corpo do filho.

Em nota enviada ao g1, a PF informou que os disparos ocorreram após o jovem “investir contra um policial federal, desferindo um soco em seu rosto e tentando tomar-lhe a arma de fogo”.

A corporação afirma que os tiros foram efetuados para conter a ação e que o jovem recebeu atendimento no local, mas não resistiu aos ferimentos.

O alvo principal da operação, Marcelo Pantoja Rabelo, foi preso. Segundo a PF, ele é líder de um grupo de extermínio com atuação no Pará.

A família diz ainda que a própria PF teria feito a perícia inicial no local, sem permitir a entrada da Polícia Civil, e questiona a isenção da apuração.

“Eles mesmos mataram, executaram meu sobrinho e fizeram a perícia. A Polícia Civil não pôde entrar”, afirmou Ana Carolina.

Segundo a promotora Ana Maria Magalhães, tia-avó do jovem, o corpo de Marcello foi examinado por um perito da PF vindo de Brasília, com acompanhamento de técnicos estaduais, na Polícia Científica do Pará.

LEIA MAIS:

Filho de escrivã da Polícia Civil morre durante operação da Polícia Federal em Belém (PA)

Alvo da operação seria outro Marcelo’, diz escrivã após filho morrer ao levar tiro da PF

MPF abre investigação para apurar morte de jovem durante operação da Polícia Federal no Pará

Fonte: G1 Pará e TV Liberal — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/10/2025/16:30:24

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...