Diretora de escola estadual em Cuiabá sofre complicações em procedimento odontológico e morre

Foto: Reprodução | Em nota, a unidade educacional, o Sintep-MT e a Seduc-MT manifestaram pesar pela perda precoce da profissional.

Viviane Gomes Gonçalves, de 33 anos, diretora da Escola Estadual Gustavo Kulmann, morreu na manhã neste sábado (6) em decorrência de complicações de um procedimento odontológico. Ela atuava como diretora e professora da unidade escolar que fica localizada no bairro Jardim Vitória, em Cuiabá.

“Uma mulher especial, mãe dedicada, filha amorosa, amiga leal e profissional exemplar. Que sua memória seja sempre lembrada com carinho e que sua família receba todo o amparo necessário neste tempo de dor”, diz trecho da publicação feita pela unidade de ensino nas redes sociais.

Em nota, o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep-MT) manifestou pesar pela perda precoce e ressaltou o impacto que a ausência da servidora deixará para a comunidade escolar, familiares, amigos e colegas de trabalho.

“O Sintep-MT manifesta sua solidariedade e sentimentos de pesar, desejando força e conforto a todos que compartilham desta dor. Professora Viviane Gomes Gonçalves, presente!”, diz trecho da nota.

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) também manifestou pesar pela partida da diretora: “Aos familiares e amigos, expressamos nossas sinceras condolências e todo o nosso carinho neste momento de dor”, diz trecho da nota.

Não há informações sobre o velório e sepultamento.

Fonte: Repórter MT/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2025/07:08:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...