Discussão em churrasco termina em homicídio em Castelo dos Sonhos (PA)

Foto: Reprodução/PCPA | Na noite de sábado (27), um homicídio foi registrado no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira (PA). A vítima, identificada como Amauri Antoniolli, de 27 anos, morreu após ser atingida por um golpe de faca na região do coração.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 22h30, durante um churrasco realizado em uma chácara. Testemunhas relataram que a vítima discutiu com um homem identificado como Carlos Antônio Kloss, que desferiu o golpe fatal.

Amauri chegou a ser socorrido, mas já deu entrada sem vida no Hospital de Castelo dos Sonhos. A polícia realizou diligências na tentativa de localizar o suspeito. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Castelo dos Sonhos.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/ Ascom Polícia Civil de Castelo dos Sonhos

