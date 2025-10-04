Discussão em jogo de futebol termina em agressão em Novo Progresso

Foto: Ilustrativa/Getty images/Kola Sulaimon | O que era para ser uma noite de lazer terminou em caso de polícia na última terça-feira (30), em Novo Progresso (PA). Por volta das 21h, uma partida de futebol realizada na quadra poliesportiva do Bairro Central acabou em confusão e agressão física.

Segundo relato registrado na Delegacia de Polícia Civil, o homem informou que a discussão começou quando um dos jogadores tentou tomar a bola do seu irmão. Ao tentar intervir para evitar a briga, o homem foi surpreendido pelo retorno do agressor, que voltou ao local acompanhado de familiares e armado com um punhal e um pedaço de pau.

As agressões resultaram em ferimento na cabeça da vítima, que procurou atendimento no Hospital Municipal. O fato foi registrado como lesão corporal dolosa e será apurado pela equipe de investigação local.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/ Ascom PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/10/08:31:35

