Discussão entre irmãos termina em morte brutal no interior do Pará

Foto: Ilustrativa | Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu ao lado de um bar chamado Raio de Sol, na comunidade Boa Fé, área rural do município.

Um crime brutal abalou a zona rural de Mojuí dos Campos, no oeste do Pará, no último fim de semana. O caso envolve fratricídio, quando uma pessoa tira a vida do próprio irmão — conduta prevista no artigo 121, §2º do Código Penal Brasileiro, com pena de reclusão de 12 a 30 anos, especialmente quando motivada por razões torpes ou fúteis.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu ao lado de um bar chamado Raio de Sol, na comunidade Boa Fé, área rural do município. Os irmãos Samuel Alves da Silva e Josiclei Alves da Silva estavam consumindo bebida alcoólica quando iniciaram uma discussão por motivos ainda desconhecidos.

Durante o desentendimento, Josiclei se armou com um pedaço de pau e desferiu vários golpes contra o irmão, atingindo principalmente a cabeça. Os ferimentos foram graves, e o crânio da vítima ficou esfacelado.

Uma equipe de saúde foi acionada e prestou os primeiros socorros no local. Samuel ainda foi encaminhado com vida ao Hospital Municipal de Mojuí dos Campos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

Enquanto a vítima recebia atendimento, os policiais realizaram buscas nas redondezas e conseguiram localizar Josiclei ainda com sinais de embriaguez. Ele foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia Civil do município, onde foi autuado pelo crime.

O delegado responsável pelo caso confirmou o óbito da vítima após contato com o hospital, o que agravou ainda mais a situação do suspeito, que agora deve responder por homicídio qualificado por motivo fútil, conforme previsto na legislação penal.

Fonte: Diário do Pará/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/09/2025/07:49:22

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...