Discussão por “barulho de sexo” termina com dois vizinhos esfaqueados no DF

Uma briga entre vizinhos em Taguatinga Sul (DF) terminou com duas pessoas esfaqueadas na manhã de sábado (27/9).

As vítimas são um homem de 50 anos, que foi atingido no pescoço e no pulmão, e sua sobrinha, de 35, ferida no braço.

Homem de 50 anos está na UTI em estado grave e sobrinha de 35 anos passará por cirurgia; suspeito está foragido

O homem foi levado ao Hospital Brasília, em Águas Claras, onde permanece na UTI em estado grave, porém estável. A sobrinha precisará passar por cirurgia devido ao rompimento de um tendão.

O autor das facadas seria o pai de um dos moradores envolvidos na discussão. Ele teria invadido o local armado após uma reclamação de vizinhos sobre suposto barulho de relações sexuais vindo de uma das kitnets do lote. O suspeito fugiu depois do ataque e está sendo procurado.

Como começou a confusão

Segundo testemunhas, a esposa do homem esfaqueado reclamou do barulho no apartamento ao lado. O vizinho, de 26 anos, não gostou da abordagem e disse que o casal iria “se arrepender”, chamando os pais para o local. Pouco depois, o pai teria arrombado o cadeado e atacado as vítimas com uma faca, enquanto a esposa dele segurava uma criança de colo.

A mulher do homem ferido contou à polícia que já havia sido ameaçada:

— Ele falou que voltaria para matar o meu marido. Infelizmente cumpriu a ameaça.

Investigações

O caso foi registrado na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) como tentativa de homicídio e vias de fato. A Polícia Civil do DF colheu depoimentos das famílias e segue à procura do agressor, que, segundo o filho, sofre de esquizofrenia.

Fonte: G1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2025/15:05:24

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...