Discussão por peça de carne termina em esfaqueamento no Pará

(Foto: Ilustração) – A vítima foi atingida no rosto e no corpo, recebeu atendimento no Hospital Municipal e permanece internada

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na tarde de quarta-feira (27), Rogério da Silva Nascimento, de 40 anos, apontado como autor de um ataque contra Thiago Góes Campos, na Vila São José, em Marabá. A vítima foi atingida no rosto e no corpo, recebeu atendimento no Hospital Municipal e permanece internada.

De acordo com a Polícia Civil, o crime teria ocorrido após uma discussão entre os dois, motivada por uma peça de carne. Rogério acusava Thiago de furto. Durante o conflito, ele desferiu golpes de faca contra a vítima, que foi socorrida e levada ao hospital pela família.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 14h20. Equipes realizaram buscas durante o dia e, em novas diligências, localizaram Rogério na Rua São Lucas, na mesma vila onde ocorreu o crime. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir entrando em um matagal, mas foi capturado.

Segundo registro policial, o suspeito apresentava sinais de ter consumido entorpecentes. A arma utilizada no ataque não foi encontrada. No hospital, a irmã da vítima relatou que Rogério teria afirmado que Thiago “merecia morrer”.

Após a prisão, o acusado foi conduzido à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil e colocado à disposição da Justiça. O caso foi registrado como lesão corporal grave.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/08/2025/14:55:28

