Disparo acidental atinge jovem dentro de ponto comercial no Penedo, Itaituba; suspeito foi preso

Foto: Reprodução | Caso ocorreu na noite de sábado (4), por volta das 21h. Vítima foi atingida no ombro e projétil ficou alojado.

Um disparo acidental de arma de fogo foi registrado na noite de sábado (4), por volta das 21h, dentro de um ponto comercial na rua principal da comunidade Penedo, em Itaituba. Segundo informações, um jovem foi atingido no ombro.

A vítima relatou que o suspeito, ao mostrar um revólver calibre .38 que ficava guardado no estabelecimento, acreditando que a arma estava desmuniciada, acionou o gatilho e ocorreu o disparo. O projétil ficou alojado.

A vítima foi levada por populares ao posto de saúde da comunidade para os primeiros socorros e não corre risco de vida. A arma foi apreendida com uma munição deflagrada. O suspeito foi conduzido ao 143º PPD de Penedo, juntamente com o revólver apreendido.

