Disque-Censo é ativado em todos os municípios no Pará

O canal é exclusivo para atendimento às pessoas que ainda não foram recenseadas pelo Censo 2022. O serviço é gratuito. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil).

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Pará está na reta final para o encerramento da coleta domiciliar. Com 72% dos municípios com 100% de setores trabalhados (102 municípios), o órgão estará ativando o serviço 137 em todos os municípios do estado, a partir desta segunda-feira, 16, para que residentes em solo paraense que ainda não foram visitados pelos recenseadores possam notificar o órgão e solicitar o agendamento de sua coleta domiciliar.

O serviço é gratuito e vem sendo ativado sempre que se atinge 100% de setores trabalhados. Vale lembrar que o número não serve para o preenchimento dos questionários, e sim para verificar se o domicílio já foi recenseado ou não e, em caso de domicílios ainda não recenseados, solicitar o agendamento da ida do recenseador ao local.

O IBGE também alerta que suas equipes não telefonam para nenhum domicílio. As ligações são recebidas pelas equipes de atendimento do Centro de Apoio do Censo (CAC) e do 0800 721 8181, de segunda a sexta-feira, das 8h e 21h30.

Ao ligar para o 137, o usuário escuta uma mensagem inicial na qual é tornado ciente de que o 137 é um “canal exclusivo para atendimento às pessoas que ainda não foram recenseadas pelo Censo 2022”. O usuário também é orientado a se certificar de que nenhum outro residente em seu domicílio já tenha respondido ao questionário do Censo 2022.

Após essa primeira mensagem, é solicitado que o usuário informe seu endereço. Caso o sistema detecte que o endereço já foi recenseado, essa informação é passada ao usuário e o atendimento é encerrado. Caso o endereço conste como “não recenseado”, é feito o registro para que a área técnica acione um recenseador para ir ao local, em até 30 dias.

Em caso de ser informado um domicílio que já foi recenseado, nenhuma informação sobre o domicílio é fornecida à pessoa que está ligando para o 137. Em caso de domicílio ainda não recenseado, após finalizar o atendimento, o usuário pode retornar a ligação para verificar o andamento, utilizando o número de protocolo para acompanhar sua solicitação.

Já em caso de o usuário ligar para comunicar que as informações de seu domicílio foram fornecidas incorretamente, o chamado é direcionado à Superintendência Estadual do IBGE no Pará para que seu acompanhamento e finalização possam ser realizados pela equipe técnica estadual. (Com informações IBGE).

Jornal Folha do Progresso em 17/01/2023/10:24:37

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...