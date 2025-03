DJ Ivis é condenado a 8 meses de prisão por agressão contra ex

Após condenação, surgiu rumores de reconciliação entre DJ Ivis e Pâmella | Foto: Divulgação

DJ Ivis enfrenta nova condenação por agressão à ex-esposa, enquanto rumores de reconciliação surgem. Justiça do Ceará pede pena maior. Entenda a situação.

Em meio a polêmicas e questionamentos, DJ Ivis parece estar em um capítulo inesperado de sua vida. Enquanto a Justiça do Ceará anunciava sua condenação por agressão contra a ex-esposa, Pâmella Holanda, o produtor musical compartilhava momentos de oração em Jerusalém, Israel, ao lado da família e da filha, Mel.

A sentença de oito meses de prisão foi proferida pela Vara Única Criminal de Eusébio na última quinta-feira (6). O DJ foi considerado culpado pelas agressões ocorridas em 2 de julho de 2021, que vieram à tona após a divulgação de vídeos chocantes onde ele aparece violentando Pâmella.

Ministério Público quer pena maior

Apesar da condenação, o Ministério Público do Ceará (MPCE) considera a pena branda e já solicitou à Justiça estadual um aumento da punição, argumentando que as circunstâncias do caso justificam uma sentença mais severa.

Ainda assim, a defesa de DJ Ivis não se manifestou até o momento, e Pâmella também não comentou a decisão judicial.

Reconciliação?

Nos últimos meses, rumores sobre uma reaproximação entre o ex-casal têm circulado, especialmente depois que os dois foram vistos juntos na festa de aniversário de 4 anos da filha. Em outubro do ano passado, Pâmella negou que houvesse uma reconciliação, mas destacou que mantinha uma “relação muito boa” com Ivis por causa da criança.

Na semana passada, novas especulações surgiram após os dois serem flagrados juntos em Paris, na França.

Até agora, Pâmella não se pronunciou nem sobre a condenação do DJ e nem sobre a suposta retomada do relacionamento.

Relembre o caso

DJ Ivis foi preso em julho de 2021 no auge da carreira após a divulgação de vídeos que mostravam agressões contra Pâmella Holanda. Ele ficou detido por três meses e foi solto em outubro do mesmo ano. Desde então, sua carreira sofreu impactos, mas ele continuou ativo no meio musical.

Agora, com a nova condenação e os pedidos de um aumento na pena, o futuro do produtor segue incerto.

Fonte: Splash Uol e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/03/2025/10:45:53

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...