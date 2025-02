DJ processa hospital após 40 dias em coma, superbactéria e amputações

Foto: Reprodução/Instagram | Julio Cesar Trindade, conhecido como DJ Julio ‘Ele Mesmo’, pede uma indenização por danos morais estético após o pesadelo.

O DJ e jornalista Julio Cesar Trindade está processando o Hospital Casa de Portugal, no Rio de Janeiro, após realizar uma cirurgia ortognática. Tudo começou quando ele foi corrigir um quadro de apneia do sono, mas acabou ficando 40 dias em coma, além de contrair uma superbactéria e sofrer múltiplas amputações.

O jovem, de 35 anos, busca na Justiça uma indenização por danos morais e estéticos, além do pagamento de pensão, tratamentos médicos e próteses.

O que aconteceu

Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, Julio foi internado na unidade em maio de 2024. No entanto, 48 horas após o procedimento, ele apresentou sintomas graves de infecção hospitalar, incluindo insuficiência respiratória e pneumonia aspirativa.

No Instagram, o contou que precisou de um pulmão artificial para sobreviver e relatou detalhes da situação que viveu. “Para quem não sabe, entrei no hospital no dia 22 de maio para realizar uma cirurgia simples, mas saí de lá, em coma, após sofrer infecção generalizada, duas paradas cardíacas e precisar de um pulmão artificial para sobreviver, apenas 4 dias depois, o que culminou com perda da minha perna esquerda, dedos do pé e da mão direita, surdez parcial e trauma para uma vida inteira“, desabafou.

O que diz o hospital

A assessoria do Hospital Casa de Portugal se manifestou e negou a situação. Leia a nota.

“O Hospital Casa de Portugal esclarece que os fatos apresentados não condizem com a realidade, sendo certo que serão amplamente discutidos e comprovados na esfera judicial. Trata-se de paciente admitido para cirurgia eletiva realizada por equipe odontológica externa de sua preferência e escolha, que sofreu complicações decorrentes do procedimento, permanecendo nas dependências do nosocômio por 3 dias, com posterior transferência para outro hospital para realização de ECMO.

Ressalte-se que todos os procedimentos cabíveis e adequados ao hospital foram realizados em prol do restabelecimento da saúde do paciente e lamentamos o desfecho de sua cirurgia eletiva. E que seguimos todas as normas de controle de infecção e cirurgia segura. Reiteramos ainda que em respeito ao paciente e ao sigilo médico, maiores esclarecimentos serão prestados pela via adequada.

O Hospital Casa de Portugal reafirma seu compromisso com todos os seus usuários prestando um serviço de qualidade voltado ao restabelecimento da saúde de seus pacientes”.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/02/2025/09:04:08

