DJ Rodrigo morre em acidente de quadriciclo na BR-230, em Uruará (PA)

Foto:Reprodução | Mais uma vida foi perdida em acidente de trânsito no sudoeste do Pará.

Na noite do último domingo (10), o DJ Rodrigo Ferreira Macedo, de 33 anos, conhecido popularmente como DJ Rodrigo, faleceu após colidir seu quadriciclo na traseira de um caminhão na rodovia Transamazônica (BR-230), no município de Uruará.

O incidente ocorreu por volta do início da noite, na ladeira conhecida como Lambreta, a aproximadamente 12 quilômetros da sede da cidade, no sentido de Placas.

De acordo com relatos de testemunhas e informações preliminares coletadas pela polícia, o caminhão descia a ladeira quando os ocupantes – o motorista, uma mulher e uma criança – ouviram um forte impacto na traseira do veículo.

O condutor imediatamente encostou o caminhão e constatou a colisão. Nenhum dos ocupantes do caminhão sofreu ferimentos. O motorista permaneceu no local até a chegada das autoridades, colaborando com as investigações iniciais.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e se deslocaram rapidamente para o ponto do acidente. No entanto, ao chegarem, os socorristas verificaram que a vítima já não apresentava sinais vitais.

Apurações da reportagem indicam que DJ Rodrigo sofreu traumas graves, incluindo lesão raquimedular – um dano na medula espinhal decorrente de trauma na coluna vertebral – e afundamento de crânio, o que contribuiu para o óbito imediato.

DJ Rodrigo era uma figura conhecida e querida na comunidade de Uruará, onde residia na sede do município. Sua morte gerou comoção entre amigos, familiares e admiradores, que destacam sua contribuição para a cena cultural local por meio de apresentações musicais.

Nas redes sociais, circulou uma nota de pesar lamentando a perda prematura e informando sobre os rituais fúnebres.

O velório está sendo realizado no ginásio do Complexo Esportivo do Bairro Vila Brasil, em Uruará, onde parentes e conhecidos prestam as últimas homenagens. O sepultamento ainda não teve data e local divulgados pelas autoridades ou pela família.

A rodovia Transamazônica, vital para o escoamento de produtos na região amazônica, tem registrado um aumento em incidentes de trânsito nos últimos anos, o que reforça a necessidade de maior fiscalização e conscientização sobre segurança viária.

Este é o mais recente caso de fatalidade em estradas paraenses, destacando os riscos inerentes ao tráfego em vias como a BR-230.

