DNIT anuncia bloqueios temporários na ponte do Itacaiunas em Marabá

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) anunciou que realizará análises técnicas de desempenho na ponte sobre o Rio Itacaiunas, em Marabá, sudeste do Pará. Os trabalhos serão conduzidos pela Unidade Local do órgão e exigirão intervenções temporárias no tráfego no sentido aeroporto, localizado no Núcleo Cidade Nova.

De acordo com o cronograma divulgado, no sábado (27/9), o trânsito funcionará em meia pista, das 10h às 15h. Já no domingo (28/9), a ponte será totalmente interditada no período das 8h às 11h, impossibilitando a passagem de veículos durante esse intervalo.

Segundo o DNIT, as medidas são indispensáveis para garantir a segurança dos motoristas e a preservação da estrutura. O órgão também ressaltou que os transtornos são temporários e agradeceu a compreensão da população que utiliza a via diariamente.

