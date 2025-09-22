Do Rio à COP30: ativista pedala 3.500 km por educação climática

Foto: Reprodução | Leandro Costa vai percorrer 3.500 km em 50 dias, passando por 45 municípios e promovendo palestras em escolas sobre clima e sustentabilidade.

O geógrafo e ativista ambiental Leandro Costa deu início neste domingo (21) a uma jornada de bicicleta que vai do Rio de Janeiro até Belém, no Pará, com o objetivo de promover a educação ambiental nas cidades por onde passar, em preparação para a COP30.

Com o projeto batizado de “Eco92 à COP30”, a pedalada terá cerca de 3.500 quilômetros, passando por 45 municípios em um trajeto que deve durar 50 dias. Em cada cidade, o geógrafo pretende realizar palestras em escolas para conscientizar estudantes sobre as mudanças climáticas, desastres ambientais e a importância da COP30, que será realizada em 2025, em Belém.

A largada foi marcada para as 14h deste domingo, no bairro do Leblon, no Rio, com destino inicial a Magé e depois a Petrópolis, cidade marcada por fortes tragédias climáticas nos últimos anos.

“Quando soube que a COP30 seria no Brasil, pensei em algo que realmente causasse impacto nas pessoas. Como educador ambiental, quis unir a mobilização climática à educação de base”, afirma Leandro, que é natural de Três Rios (RJ).

O trajeto escolhido inclui municípios como Brumadinho e Petrópolis, que enfrentaram desastres ambientais de grande repercussão. “O impacto que eu vejo ao contar que fui de bike de uma cidade à outra é sempre enorme. Imagina chegar em uma escola e dizer que vim pedalando do Rio até ali, falando de meio ambiente?”, explica o ativista.

Ciclo da educação ambiental

Leandro afirma que costumava pedalar cerca de 600 km por mês, mas, para o projeto, intensificou o ritmo e passou a pedalar 1.500 km mensais como preparação física.

A proposta central é “trazer a COP para os territórios”, ou seja, estimular o debate climático em escolas e comunidades que não terão acesso direto ao evento internacional em Belém. Ele pretende documentar toda a jornada com fotos e vídeos e apresentar um painel sobre a realidade ambiental brasileira durante a COP30.

“Quem não pode ir para Belém pode trazer a COP para seu local, seu território. Essa é a principal mensagem”, resume.

Fonte: G1 Rio de Janeiro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/15:19:35

