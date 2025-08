Dois adolescentes são assassinados em Dom Eliseu (PA)

As primeiras apurações informam que as vítimas são dois jovens. (Foto:Reprodução Instagram)

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações e aguarda resposta

Dois adolescentes foram assassinados, na manhã deste domingo, no município de Dom Eliseu, no Pará. De acordo com informações do portal Dom Eliseu Notícias, o crime foi registrado por volta de 11h30, dentro de uma residência, na rua Castro Alves, bairro Bom Jardim.

As primeiras apurações informam que as vítimas são dois adolescentes, sendo um de 17 anos e outro de 15 anos. Eles ainda apresentavam sinais vitais no momento em que foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Eles morreram a na Unidade de Pronto-Atendimento de Dom Eliseu.

De acordo com o portal Dom Eliseu Notícias, o suspeito do crime é um homem de estatura alta, que usava capacete e fugiu em uma motocicleta modelo Pop de cor vermelha. Até o momento, ele não foi identificado.

A Polícia Civil informa que equipes da Delegacia de Dom Eliseu trabalham para localizar os envolvidos nos homicídios de Raimundo Moraes da Silva e Alexandre Silva de Almeida. Perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração do crime.

