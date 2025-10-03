Dois alunos de Agronomia do IFPA -Campus Santarém participam de intercâmbio em Portugal em 2025

Jerlam Laurindo Cunha e Luanda Evelly Oliveira de Carvalho embarcaram para intercâmbio em Portugal — Foto: Divulgação

A experiência internacional representa uma oportunidade de aprendizado, contato com novas tecnologias e ampliação da formação acadêmica.

Dois alunos do curso de Agronomia do Instituto Federal do Pará (IFPA) – Campus Santarém, oeste do Pará, foram contemplados com intercâmbio acadêmico em Portugal a partir de outubro de 2025. A iniciativa é viabilizada por meio de edital institucional do IFPA, permitindo a participação dos estudantes sem custos pessoais.

O intercâmbio, com duração de seis meses, integra o Convênio de Cooperação firmado entre o IFPA e o Instituto Politécnico de Bragança (IPB), possibilitando a vivência acadêmica em disciplinas da área de Agronomia na instituição europeia.

A jornada no exterior para Luanda Evelly Oliveira de Carvalho, que cursa o 6º semestre, aluna do campus em Santarém, e Jerlam Laurindo Cunha, que cursa o 6º semestre de Agronomia em Prainha, ou seja, fora da sede, iniciou nesta semana. Eles embarcaram na quarta-feira (1º) rumo à Europa para dar continuidade ao processo de intercâmbio que vem sendo consolidado no curso de Agronomia.

A experiência internacional representa uma grande oportunidade de aprendizado, contato com novas tecnologias e ampliação da formação acadêmica. Além das atividades em sala de aula e laboratórios, os alunos têm a chance de conhecer novas culturas, trocar experiências com estudantes de diversas nacionalidades e enriquecer sua trajetória profissional e pessoal.

“Eu estou com muitas expectativas. Eu quero aprender novas coisas, porque lá a gente vai ter laboratórios mais especializados em áreas que eu desejo atuar. Então, assim, eu vejo como uma oportunidade, né, de desenvolver mais projetos, tanto lá quanto quando eu voltar. Eu acho que vai ser uma boa oportunidade pra desenvolver minhas habilidades”, disse Luanda.

Para o IFPA, a participação de alunos em mobilidade internacional reforça a importância do curso de Agronomia do Instituto e consolida sua inserção no cenário acadêmico global. Ao proporcionar experiências que unem ensino, pesquisa e intercâmbio cultural, o programa amplia as perspectivas profissionais dos discentes e fortalece a imagem da instituição como referência na formação de futuros agrônomos preparados para os desafios do mundo contemporâneo.

No primeiro semestre deste ano, a aluna Alissa Juliana Mota da Costa, do 8º semestre de Agronomia, já havia participado do programa e permaneceu durante seis meses em Portugal. A experiência contribuiu de forma significativa para o fortalecimento do currículo e da formação dela, servindo como exemplo de dedicação e de como a internacionalização pode transformar a vida acadêmica e profissional de estudantes do interior da Amazônia.

Fonte: G1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/10/17:34:23

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...