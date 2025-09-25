Dois alunos morrem e três são baleados em ataque a tiros em escola no Ceará

Foto: Reprodução | Os estudantes mortos estavam no pátio da escola quando foram baleados nesta quinta (25). Tiros partiram da área externa do colégio.

Dois alunos foram mortos e três ficaram feridos após serem atingidos por tiros na Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral, no interior do Ceará, na manhã desta quinta-feira (25).

Câmeras de segurança filmaram o momento em que dois suspeitos chegam de moto e se dirigem à escola. Eles abriram fogo do lado de fora. O pátio da escola estava cheio porque os alunos estavam no intervalo entre as aulas.

As vítimas tinham 16 e 17 anos e foram identificadas como Vitor Guilherme e Cláudio, conforme apurou a reportagem da TV Verdes Mares.

A TV Globo apurou que uma das linhas de investigação é que os crimes tenham elo com uma possível disputa de organizações criminosas.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida. Conforme a Secretaria da Segurança Pública, os criminosos efetuaram os disparos de arma de fogo pela calçada da escola, atingindo as vítimas na instituição.

Na ocorrência, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, uma quantidade de droga, balança de precisão e embalagens foi apreendida com uma das vítimas.

“A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informa que todos os esforços das Forças de Segurança estão sendo empregados neste momento para localizar e capturar os envolvidos nas mortes de dois adolescentes”, afirmou a pasta.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, disse que enviou a cúpula da Secretaria da Segurança para Sobral para reforçar a investigação do caso. “Externo minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desse ato tão cruel”, disse.

A Secretaria da Educação do Ceará, em nota, lamentou o caso. Não haverá aula na unidade na sexta-feira (26). “A comunidade escolar também contará com suporte dos profissionais de Psicologia da Coordenadoria Regional no retorno às aulas, a partir de análise da escola e da própria Crede”, informou.

Já o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, afirmou que utiliza a Guarda Municipal no entorno da escola para reforçar a segurança e vai fornecer “apoio integral” às famílias atingidas.

Os tiros ocorreram durante o intervalo das aulas, quando muitos estudantes estavam no pátio e corredores da escola.

Os três alunos feridos foram levados a uma unidade de saúde por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde deles.

Na quarta-feira (24), houve uma tentativa de homicídio ao lado de outra escola pública em Sobral, no Bairro Sumaré. Não se sabe ainda se os dois crimes estão relacionados.

Infográfico: estudantes são baleados em escola no CE — Foto: Arte g1

‘Passaram atirando’, diz aluno

Um aluno, que conhecia as vítimas, mas faltou à aula nesta quinta, disse que acordou surpreso com a notícia. “Hoje eu não vim, não sei se foi livramento, coincidência, não sei. Mas a gente sempre fica ali [no pátio]. E hoje, falaram que passaram atirando. E quando eu acordei, já foi com a notícia”, afirmou.

Outro aluno relatou medo após os tiros. “Não dá nem mais ânimo, assim, de vir, porque a gente vai estar correndo risco, né?”. Ele informou que os alunos foram liberados das atividades nesta quinta (25), mas que ele e alguns colegas têm receio de retornar às aulas.

Ministro da Educação lamenta caso

O ministro da Educação, Camilo Santana, que é cearense, usou as redes sociais para lamentar o caso. “recebi com tristeza e indignação a notícia de violência à Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral, no Ceará, que resultou na morte de dois estudantes e deixou outros feridos”, disse.

Camilo disse que telefonou para o governador do Ceará, Elmano de Freitas, e para o prefeito Oscar Rodrigues, colocando toda a estrutura do MEC à disposição.

“Nossas equipes especializadas em situações de crise e violência extrema já acompanham o caso de perto, por meio do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares”, explicou o ministro.

“A hora é de unir forças e trabalharmos, juntos, para preservar a escola como espaço sagrado, lugar de paz e de acolhimento. Meus sentimentos e minha solidariedade às famílias das vítimas, estudantes, professores e toda a comunidade escolar”, complementou Camilo.

Ministério Público acompanha

Uma comitiva do Ministério Público do Estado do Ceará esteve presente em uma visita à escola no início da tarde desta quinta-feira (25).

Conforme o promotor de Justiça José Borges de Morais, uma das prioridades é promover o acolhimento das vítimas da violência cometida na escola.

O promotor também comentou que o órgão acompanha as investigações policiais para apurar as motivações do ataque.

“O Ministério Público está atuando nesse caso em duas frentes. A primeira delas é exatamente acompanhar as investigações policiais pra poder dar uma resposta estatal forte contra o crime, eventualmente contra o crime organizado. E o Ministério Público vai buscar a responsabilização de todos aqueles que estão envolvidos com esse caso”, afirmou o promotor de Justiça em entrevista à TV Verdes Mares.

Caso em Sobral em 2022

Essa não é a primeira vez que uma escola da cidade registra morte de aluno por tiro. Em 2022, um jovem atirou contra três colegas na sala de aula, em outra escola estadual da cidade. Na ocasião, um jovem de 15 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Perfil da escola

A escola é estadual e concentra turmas apenas do ensino médio. São 1.159 alunos e 54 professores, de acordo com o Censo Escolar 2024, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

No 3º ano do ensino médio, apenas 38% dos alunos tinham conhecimentos adequados de português em 2023, segundo o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Por outro lado, há destaques acadêmicos positivos: no Enem 2024, 9 alunos da escola tiraram 900 pontos ou mais na redação (o máximo, alcançado por pouquíssimos candidatos no Brasil, é de mil pontos). Outros 23 alcançaram pelo menos nota 800.

A escola ofereceu, no 1º semestre de 2025, uma formação em cidadania, visando ao desenvolvimento de relações saudáveis dentro e fora da instituição de ensino.

Vídeo mostra correria na escola após disparos de tiros que mataram dois alunos em Sobral

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/09/2025/13:55:45

