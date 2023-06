Dois corpos com marcas de tiros são encontrados em Itaituba (PA)

Corpos foram encontrados na tarde desta quinta-feira (22); Segundo informações, os corpos podem ser de dois garimpeiros que estavam desaparecidos há dois dias. (Foto: Reprodução).

Na tarde desta quinta-feira (22), a Polícia Militar de Itaituba, sudoeste do Pará, localizou dois corpos em um loteamento próximo ao 53º bis. A descoberta ocorreu após denúncias recebidas de moradores da região.

Os corpos, ambos do sexo masculino, apresentavam marcas de tiros. No local, foram identificadas marcas de pneu. Além disso, também foram encontradas bolsas de viagem junto aos corpos.

A Polícia Militar revelou que os corpos podem ser de dois garimpeiros que estão desaparecidos. Ambos tiveram seu desaparecimento reportado na última quarta-feira (21), através de um boletim de ocorrência.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação precisa, enquanto as autoridades seguem com a investigação do caso.

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2023/09:50:43

