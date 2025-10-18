Dois criminosos morrem em troca de tiros com a polícia, no sudeste do Pará

Foto:Reprodução | Trio suspeito de furtos e assaltos foi interceptado durante ação policial na zona rural

Na noite da última quinta-feira (16), uma operação policial entre as cidades de Sapucaia e Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, terminou em confronto e na morte de dois suspeitos de integrar um trio acusado de praticar uma série de furtos e assaltos na zona rural da região.

De acordo com informações da Polícia Militar, os criminosos começaram a agir na localidade de Água Fria, em Sapucaia, onde roubaram uma bicicleta. Em seguida, tentaram furtar dois veículos, mas, sem sucesso, acabaram levando dois aparelhos de som automotivo. Segundo a PM, o grupo ainda tentou fazer ligação direta nos carros para fugir, mas não conseguiu. Na sequência, os suspeitos seguiram pela vicinal Serrinha, em direção a Canaã dos Carajás, e tomaram de assalto uma motocicleta Bros de cor cinza, usada na tentativa de fuga.

A Polícia Militar e a Polícia Civil de Sapucaia acionaram as equipes de Canaã dos Carajás, que iniciaram buscas na região. Ao serem localizados, os suspeitos reagiram e atiraram contra os policiais, que revidaram. Durante o tiroteio, dois deles foram baleados, um deles identificado como Cleudivan Pereira da Silva, conhecido das autoridades por envolvimento em outros crimes. Ambos foram socorridos e levados ao hospital de Canaã dos Carajás, mas não resistiram aos ferimentos.

O terceiro integrante do grupo conseguiu escapar e segue sendo procurado pelas forças de segurança. As polícias Militar e Civil continuam em operação nas estradas vicinais e áreas próximas para localizar o fugitivo e apurar todos os detalhes da sequência de crimes que vinha preocupando os moradores da região.

Fonte: Ismael Rocha Arautonews e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/10/2025/07:00:00

