Dois feminicídios são registrados em Xinguara, no sul do Pará, em apenas 24 horas

Vítimas foram mortas a facadas pelos companheiros — Foto: Redes Sociais

Vítimas foram mortas a facadas pelos companheiros no sábado, 18 e domingo, 19. Um dos suspeitos foi preso pela Polícia Militar, outro está foragido.

Dois casos de feminicídio foram registrados em um intervalo de 24 horas no município de Xinguara, no sul do Pará. As vítimas foram mortas a facadas pelos companheiros no sábado (18) e domingo (19).

O primeiro caso ocorreu na noite do sábado, por volta das 18h15. A Polícia Militar foi acionada após receber a informação de que uma mulher havia dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos provocados por arma branca.

A vítima, identificada como Poliana Lustosa dos Santos, foi esfaqueada na região do abdômen e precisou ser entubada às pressas. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Durante as buscas pelo suspeito, a equipe da PM se deslocou até a casa da vítima, localizada na rua Mário Covas, no bairro Bela Vista, onde conversou com a cunhada de Poliana. Ela informou que o autor do crime seria o irmão dela, que também era o companheiro da vítima.

Segundo o relato, Jhonatan teria esfaqueado Poliana durante uma discussão. A polícia realizou buscas na região, mas o suspeito fugiu após o crime.

O segundo feminicídio foi registrado na noite do domingo (19) quando moradores de uma vila de kitnets encontraram uma mulher caída no chão, aparentemente sem vida. Ela foi identificada como Maria Alice de Souza Feitosa, de 22 anos.

Os moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a jovem não resistiu aos ferimentos. Durante as buscas, um morador informou que o suspeito do crime estava escondido dentro de um dos quartos da vila.

O homem, de 25 anos, foi localizado e preso sem reagir. Ele confessou o crime e afirmou que havia matado a companheira a facadas. Ele também disse aos policiais que havia jogado a faca sobre o telhado. A arma foi encontrada e apreendida. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, onde permanece à disposição da Justiça.

Os dois casos estão sendo investigados como feminicídio, crime caracterizado pelo assassinato de mulheres em razão do gênero, geralmente no contexto de violência doméstica ou de relacionamento íntimo.

