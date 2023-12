Dois homens armados invadem Lojas Americanas da BR-316 e um deles morre durante a ação

A Polícia Militar conseguiu agir no momento da fuga. Houve troca de tiros. Um dos assaltantes foi baleado e morreu durante o trajeto para o hospital.

Um homem morreu e outro foi preso após invadirem as Lojas Americanas, localizada no Km-3 da BR-316. Os dois jovens assaltaram um estabelecimento comercial por volta de 14h desta quinta-feira (14). Policiais Militares do 6º Batalhão chegaram ao local e um dos jovens, identificado apenas como Ronald, esboçou reação e acabou sendo atingido. Ele foi levado ao Hospital Metropolitano, mas morreu no caminho. Cauã Gonzaga Cunha, 21, foi apresentado na delegacia de Jaderlândia.

De acordo com informação do Capitão Hugo, do 6º Batalhão da Polícia Militar, logo após que os dois jovens invadiram o estabelecimento a equipe do sargento Amorim teve conhecimento e se deslocou até o local. Na ocasião, a dupla estava na área de trás da loja fazendo os funcionários reféns.

“Quando a guarnição chegou, a dupla já estava saindo dessa sala. O Ronald esboçou reação, ele estava com um revólver calibre 32. Com isso, os policiais reagiram”, disse o capitão Hugo. Enquanto isso, Cauã estava com um simulacro e chegou a fazer o gerente refém, mas a negociação demorou em torno de dez minutos, acrescentou o capitão.

“A nossa negociação foi rápida, nesse momento tinham poucos clientes na loja. Eles só renderam os funcionários mesmo. Cada um estava com uma mochila e durante a revista encontramos seis aparelhos celulares”, explicou o sargento Amorim.

Cauã foi apresentado na delegacia do Jaderlândia junto com os objetos roubados e as armas apreendidas. Ele já foi preso por tráfico de drogas e, há dois meses, ele estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica.

Para a reportagem, ele disse que Ronald fez o convite para fazer o assalto. A mãe do jovem achava que ele estava trabalhando. No momento do assalto, Cauã usava um uniforme da Defensoria Pública do Estado e disse aos policiais que era o seu local de trabalho, que faz parte de um programa de ressocialização.

Mas a equipe entrou em contato e foi informada que ele não comparece mais no projeto há mais de um ano.

A mãe de Cauã, que pediu para não ter o nome divulgado, compareceu na delegacia e disse que o filho vem lhe dando trabalho. Ela disse que dá conselhos, mas que ele não atende.

“Eu falo, converso, mas não adianta. Ele estava em casa e disse que estava indo para o serviço, eu cheguei a dar dinheiro para o transporte dele. Logo depois já recebi a ligação de que ele estava preso”, disse a mãe.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/12/2023/20:59:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...