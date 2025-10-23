Dois homens morrem em acidente entre carro e micro-ônibus na BR-155, no sudeste do Pará

Acidente na BR-155 — Foto: Redes Sociais

Colisão ocorreu próximo à comunidade conhecida como “Vila das Bananas”. Uma das vítimas morreu carbonizada dentro do veículo.

Dois homens morreram em um grave acidente entre um carro e um micro-ônibus, na noite da terça-feira (21), na BR-155, próximo à comunidade conhecida como “Vila das Bananas”, na zona rural de Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará.

As vítimas foram identificadas como Francisdalto Reis de Oliveira e Félix da Providência dos Reis. De acordo com informações preliminares, o motorista do carro, trafegava com os faróis altos quando invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o micro-ônibus.

Com o impacto, um dos ocupantes do carro foi arremessado para fora do veículo e morreu no local. Já o condutor, também não resistiu e morreu carbonizado dentro do automóvel.

O motorista do micro-ônibus relatou que o carro de passeio surgiu repentinamente na contramão e que não houve tempo para evitar a batida. O acidente causou congestionamento nos dois sentidos da rodovia.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. Os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde devem passar por perícia.

Fonte: g1 Pará e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/10/2025/19:31:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...