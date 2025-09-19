Dois homens morrem em confronto com a Polícia, no sudoeste do Pará

Foto:Reprodução | A ação ocorreu em uma estrada que liga o distrito de Belo Monte ao município de Senador José Porfírio.

Dois homens identificados como Gabriel da Luz Silva e Maciel da Luz Silva morreram após confronto com a Polícia Militar na noite de quarta-feira (17/9), em Anapu, sudoeste do Pará. Segundo a corporação, eles eram suspeitos de envolvimento em um duplo homicídio registrado na comunidade Vila Isabel, na última terça-feira (16/9).

A ação ocorreu em uma estrada que liga o distrito de Belo Monte ao município de Senador José Porfírio. De acordo com a Polícia Militar, os dois circulavam em uma motocicleta e desobedeceram à ordem de parada. Durante a perseguição, perderam o controle do veículo e, em seguida, teriam disparado contra a viatura. Houve troca de tiros, e os suspeitos foram baleados, sendo levados ao Hospital Municipal de Anapu, mas não resistiram aos ferimentos.

Com a dupla, a polícia apreendeu uma pistola, um revólver, munições e a motocicleta usada na fuga, que não possuía registro. O material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anapu, responsável pela investigação do caso.

Segundo a Polícia Civil, Gabriel e Maciel são apontados como autores do assassinato de Elaine Telles Veríssimo e Samuel Pereira da Silva, ocorrido na comunidade Vila Isabel. Durante as diligências, uma mulher relatou que Gabriel, seu ex-companheiro, vinha lhe ameaçando de morte, assim como ao filho. Moradores da região também informaram que ele poderia estar envolvido em outras mortes.

A Polícia Civil de Anapu instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da troca de tiros e as demais denúncias sobre o envolvimento dos suspeitos em crimes na região.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/09/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...