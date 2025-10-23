Dois homens morrem em grave acidente na BR-163, próximo à comunidade KM-1000, em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Um grave acidente ocorrido na madrugada desta quinta-feira (23), por volta das 3h, no Km 246 da BR-163, próximo à comunidade Quilômetro Mil, em Novo Progresso, resultou na morte de dois homens.

De acordo com informações registradas em boletim de ocorrência pela Polícia Civil, os veículos envolvidos foram uma Toyota Hilux, de cor branca e placa QBU-6715-MT, e um Chevrolet Onix Plus, de cor preta e placa RAV-2J60. A colisão foi frontal.

O impacto foi tão forte que os ocupantes do Onix, identificados como Wallace Pereira de Oliveira e Murilo Batista de Oliveira, morreram ainda no local. As passageiras do mesmo veículo, Patrícia Batista de Oliveira e Paula Batista de Oliveira, foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal de Novo Progresso, onde permanecem internadas.

Segundo o boletim, os ocupantes da Hilux foram levados para o distrito de Castelo dos Sonhos, mas o estado de saúde deles ainda é desconhecido.

A empresa Via Brasil prestou socorro às vítimas e realizou a desobstrução da pista. A Polícia Civil segue investigando as causas do acidente.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/10/2025/10:37:25

