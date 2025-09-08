Dois homens são encontrados mortos com marcas de tiros na rodovia BR-230 | Transamazônica

Dois homens são encontrados mortos com marcas de tiros na rodovia BR-230, em Pacajá. (Foto: Correio de Carajás)

As vítimas foram localizadas na manhã de domingo (7), na rodovia Transamazônica

Dois homens identificados como Mauro de Oliveira e Edivan Ferreira Valadão foram encontrados mortos em Pacajá, no sudeste do Pará. O caso ocorreu na manhã de domingo (7). Os corpos estavam às margens da BR-230, a rodovia Transamazônica, e apresentavam marcas de disparos de arma de fogo.

Pessoas que passavam pelo trecho avistaram os corpos e acionaram a Polícia Militar, que isolou o local até a chegada da Polícia Civil. Os corpos estavam próximos a uma motocicleta, que pertencia a uma das vítimas. Não há mais detalhes sobre o horário exato das mortes. Os cadáveres foram periciados e, em seguida, removidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí.

De acordo com as informações iniciais, como o duplo homicídio ocorreu em uma área afastada da zona urbana e sem residências próximas, não foram encontradas testemunhas que pudessem relatar movimentações ou disparos durante a madrugada. As investigações devem esclarecer as circunstâncias, a motivação e os autores dos assassinatos de Mauro e Edivan.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Fonte: O Liberal/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2025/16:08:07

