Dois homens são indiciados pelo abandono de 50 cães em estrada de MT

(Foto: Reprodução) – Animais foram encontrados abandonados em situação severa de desnutrição em Primavera do Leste.

Dois funcionários de uma fazenda em Santo Antônio do Leste, a 379 km de Cuiabá, foram indiciados por maus-tratos após retirarem cerca de 50 cães da propriedade e abandonarem os animais às margens de uma estrada em Primavera do Leste, a 230 km de Cuiabá. A Polícia Civil confirmou nesta quinta-feira (27) o indiciamento deles.

De acordo com as investigações, os animais foram encontrados em situação severa de desnutrição e acolhidos por associações de proteção animal, já que o município de Primavera do Leste não possui local de acolhimento e tratamento para animais abandonados.

A polícia constatou que os dois indiciados eram funcionários da fazenda e trabalharam juntos para retirar os animais da propriedade. Porém, um dos investigados morreu durante as investigações após sofrer um infarto.

A polícia informou que, após o abandono, pelo menos três dos cachorros morreram por desnutrição severa.

Uma reunião realizada nesta quarta-feira (26), em Primavera do Leste, com a participação de representantes da Polícia Civil, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e associações de defesa dos animais, debateu medidas de proteção e prevenção aos animais.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Eric Martins, é importante que as pastas e órgãos do município caminhem juntos para evitar que mais casos como esses se repitam.

“Nós precisamos atuar em conjunto para que, ou a gente possa reprimir esses crimes que acontecem contra os animais, mas que também possamos antecipar essa situação e criar medidas possíveis de não se chegar ao crime”, ressaltou.

🚫Crime

Maus-tratos, abuso e violência contra animais são crimes previstos por lei. A pena para quem praticar o crime contra cães ou gatos é de prisão, de dois a cinco anos, multa e perda da guarda do animal.

