Dois homens são mortos com mais de dez tiros no Pará

(Foto: Reprodução) – O crime ocorreu na madrugada de sábado (23), em Capanema

Dois homens identificados como Anderson Mateus dos Santos Siqueira e Benedito da Conceição Chaves foram mortos a tiros na madrugada de sábado (23), em Capanema, nordeste do Pará. O crime ocorreu na Rua Sebastião de Freitas, quando as vítimas caminhavam e foram surpreendidas por dois homens que chegaram em uma motocicleta. Não há detalhes sobre a motivação para o crime.

O duplo homicídio ocorreu por volta das 00h30. Imagens de câmeras de segurança, que circulam nas redes sociais, mostram as vítimas caminhando pela rua. Depois, a dupla de suspeitos chega na moto e dispara várias vezes contra Anderson e Benedito. Após o crime, os suspeitos fogem e, segundos depois, uma viatura da Polícia Militar passa pela via. Moradores alertam os militares sobre os executores que haviam acabado de fugir. No entanto, ninguém foi preso.

A equipe da Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia nos corpos e, segundo portais da região, teria recolhido dez estojos de munição .40. Após a análise minuciosa, os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal. Ainda conforme os portais locais, a PM havia informado que as vítimas possuem passagens pela polícia.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia de Capanema trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime. “Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações”, comunicou.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/08/2025/10:27:19

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...