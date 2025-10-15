Dois homens são presos em flagrante por crime ambiental, no oeste do Pará

Apetrechos de pesca apreendidos com suspeitos de crime ambiental — Foto: Polícia Civil / Divulgação

Material de pesca, quelônios e pirarucus abatidos foram apreendidos com os suspeitos.

Ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar, e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Terra Santa, no oeste do Pará, resultou na prisão em flagrante de dois homens por crimes ambientais. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (15).

Segundo a polícia, moradores da Comunidade do Piraruacá, na zona rural do município, informaram que dois homens estavam pescando em período defeso e se utilizando de apetrechos proibidos.

“Diante de denúncias de moradores da comunidade Piraruacá é que nós chegamos até o local e conseguimos prender os suspeitos e apreender os materiais que eles estavam utilizando de forma irregular”, relatou o comandante da PM, Elson Gentil.

Ao chegarem ao local indicado nas denúncias, as equipes das Polícias Civil e Militar, juntamente com fiscais da Semma, encontraram os suspeitos com uma quantidade expressiva de malhadeiras, lanças, quelônios e pirarucus já abatidos. Todo o material foi apreendido.

“Os dois homens foram presos porque além de estarem realizando a pesca no período do defeso, também estavam praticando pesca predatória com uso de apetrechos que não são permitidos nesse período”, disse o titular da Delegacia de Polícia Civil de Terra Santa, delegado Weslley Vicente.

Os homens foram conduzidos à delegacia de Terra Santa, onde foram autuados em flagrante. Já os materiais apreendidos foram entregues à Semma para destinação a projetos sociais no município.

Os presos encontram-se recolhidos na delegacia de polícia à disposição da justiça.

Fonte: G1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2025/16:32:34

