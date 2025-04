Dois homens são presos em Xinguara suspeitos de assaltar agência bancária no Maranhão

(Foto: Reprodução) – A dupla foi localizada e presa no município de Xinguara, no sudeste paraense.

Um trabalho integrado entre a Polícia Civil do Maranhão e a Polícia Militar do Pará resultou, na tarde desta quarta-feira (09), na prisão de dois homens, suspeitos de integrar uma associação criminosa especializada em roubos contra instituições financeiras. A dupla foi localizada e presa no município de Xinguara, no sudeste paraense.

Com base nas investigações, na madrugada do dia 27 de março de 2019, a dupla, acompanhada de comparsas, roubaram, no estilo “novo cangaço”, a agência bancária do Bradesco da cidade de Formosa da Serra Negra, a 481 km de São Luís.

Na ocasião, policiais militares da cidade foram acionados pela Central de Videomonitoramento da instituição financeira, que ao se aproximarem do banco, foram surpreendidos por disparos de armas de fogo efetuados pelos criminosos. Como resultado do confronto entre os criminosos e policiais, um dos bandidos foi atingido e morreu.

Nesta quarta-feira (09), os agentes de segurança conseguiram cumprir as duas ordens judiciais contra os investigados. Após o cumprimento das prisões, os presos foram encaminhados para uma penitenciária local.

Fonte: Mateus Souza – Roma News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/04/2025/14:19:50

