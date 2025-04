Dois homens são presos por agredir mulher com golpes de faca no Pará

Foto: Reprodução | A prisão foi efetuada pela Polícia Civil. Os agressores seguem à disposição da Justiça.

Equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Parauapebas realizaram neste domingo (13) a prisão em flagrante de dois homens envolvidos em um caso de violência doméstica ocorrido no Núcleo Urbano de Palmares II, zona rural do município.

A ocorrência teve início após a apresentação, pela Polícia Militar, de uma mulher vítima de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar. A vítima foi ferida com golpes de faca e também sofreu agressões físicas com objeto contundente.

Diante das informações repassadas, a equipe de plantão da DEAM iniciou diligências imediatas para localizar os agressores. Após levantamento de informações e deslocamento até o endereço indicado, os dois suspeitos foram localizados e presos. Ambos foram conduzidos à unidade policial para a adoção das medidas legais cabíveis.

Denúncia – A Polícia Civil do Pará (PCPA) oferece à população a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher Virtual (DEAM Virtual), onde as vítimas de violência doméstica e familiar podem registrar ocorrências e solicitar medidas protetivas. A DEAM Virtual está disponível 24 horas por dia e pode ser acessada no site da PCPA (www.pc.pa.gov.br).

Além disso, existem outras formas de denúncia, como o número 181, que garante anonimato e gratuidade para quem denunciar casos de violência contra a mulher, e o serviço de Inteligência Artificial e Anônima chamado “Iara”, pelo WhatsApp (91) 8115-9181.

