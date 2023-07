Dois homens são presos por tráfico de entorpecentes no bairro Jardim Aeroporto, em Itaituba (PA)

Material apreendido. (Foto: Reprodução)

Caso ocorreu na tarde de segunda (10); na ação foram apreendidos 221 gramas de maconha, três celulares, dinheiro, um veículo e outros objetos.

Uma prisão por tráfico de entorpecentes ocorreu na tarde de segunda-feira (10), na 1ª rua do km 05, no bairro Jardim Aeroporto, em Itaituba, sudoeste do Pará. A ação foi resultado de rondas ostensivas realizadas por uma guarnição policial.

De acordo com a polícia, durante as rondas, os policiais se depararam com um homem, identificado como Genilson Costa Alves, que, ao avistar a viatura, tentou empreender fuga em um automóvel Fiat Strada de cor vermelha. No entanto, a guarnição conseguiu interceptá-lo.

Após revistarem Genilson, os policiais encontraram 145 gramas de uma substância análoga à maconha em seu bolso da calça. Em seguida, procederam à revista no condutor do veículo, identificado como Vanildo Alves dos Reis, e em uma menor identificada pelas iniciais C.S.S.

Na abordagem, questionado se teria mais drogas, Vanildo confirmou e informou que estavam em sua residência no residencial Wirland Freire. A guarnição então deslocou-se até o endereço mencionado e encontrou 70 gramas de substância análoga à maconha no interior do banheiro, atrás da pia.

Material apreendido na operação incluiu: 221 gramas de substância análoga à maconha; três celulares; uma carteira porta-cédula com documentos; um relógio dourado; um anel dourado com uma pedra verde; uma balança de precisão; um automóvel Fiat Strada de cor vermelha; R$ 77,00 em espécie.

Genilson Costa Alves, Vanildo Alves dos Reis e a menor foram conduzidos à 19ª Seccional de Polícia Civil para que fossem realizados os procedimentos cabíveis.

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/07/16:12:11

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...