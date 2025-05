Dois homens são presos suspeitos de assaltar posto de combustível em Oriximiná, no oeste do Pará

(Foto:Reprodução) – Câmeras de segurança registraram o crime; uma arma de fogo artesanal foi apreendida e um terceiro suspeito, menor de idade, segue foragido.

Dois homens foram presos suspeitos de assaltar um posto de combustível em Oriximiná, no oeste do Pará. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (12) e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a dupla chega ao local em uma motocicleta, aborda os frentistas e anuncia o assalto. Após a ação criminosa, os suspeitos fugiram levando uma quantia de R$ 79 em dinheiro.

A Polícia Militar foi acionada logo após o crime e iniciou buscas pelos suspeitos ainda durante a madrugada. A partir da análise das imagens do circuito interno de segurança, foi possível identificar a placa da motocicleta usada na fuga, o que ajudou a avançar nas investigações.

Com base nos dados do veículo, os policiais chegaram até uma empresa de locação de motocicletas. Através do contrato de aluguel, foi identificado o endereço da pessoa responsável pela retirada da moto. No local, dois suspeitos foram encontrados e presos em flagrante.

Durante a abordagem, uma mulher também foi conduzida à delegacia. Segundo a PM, ela teria deixado a identidade na empresa de locação para possibilitar o aluguel da motocicleta usada no crime.

Uma arma de fogo de fabricação artesanal, que teria sido usada no assalto, foi apreendida durante a ação. No entanto, o dinheiro roubado ainda não foi recuperado.

À Polícia os presos informaram que há um terceiro envolvido no crime, um adolescente, que continua foragido. Ele estaria com a motocicleta e teria retirado a placa do veículo para dificultar a identificação.

“Ainda estamos levantando informações para localizar esse terceiro suspeito. A motocicleta está com ele e a remoção da placa foi uma tentativa de dificultar a investigação, mas já temos dados suficientes para chegar até ele”, informou a Polícia Militar.

Os dois presos e a mulher encaminhada à delegacia estão à disposição da Justiça. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Oriximiná.

Arma de fogo de fabricação artesanal e documentos apreendidos pela Polícia Militar durante a prisão de dois suspeitos de assaltar um posto de combustível em Oriximiná.

Fonte:Por Gleilson Nascimento, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/05/2025/17:15:37

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...