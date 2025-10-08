Dois jovens são mortos a tiros em bar no Centro Antigo de Peixoto de Azevedo MT

Foto: Reprodução | Dois jovens foram assassinados a tiros na noite da última terça-feira (7), em um bar localizado na Rua Júlio Campos, no Centro Antigo de Peixoto de Azevedo (MT).

As vítimas foram identificadas como Marlon Roberto de Souza Diniz, de 23 anos, e um adolescente de 16 anos, Marcos Gabriel da Silva.

Segundo o boletim de ocorrência, os dois estavam no estabelecimento acompanhados de uma funcionária quando dois homens armados chegaram em uma motocicleta, renderam as vítimas e ordenaram que se deitassem no chão. Em seguida, os criminosos atiraram na cabeça dos jovens, que morreram ainda no local.

Após os disparos, os autores fugiram, e câmeras de segurança registraram toda a ação.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Politec, responsável pela perícia.

A Polícia Civil instaurou inquérito para identificar os suspeitos e apurar a motivação do crime.

