Dois meses de “tarifaço” de Trump: Saiba qual foi o prejuízo do Pará

Foto: Reprodução | Pará acumula perda s de 37% com tarifaço americano.

Pará – O chamado “tarifaço” imposto pelos Estados Unidos em agosto de 2025 — tarifa padrão de 50% sobre uma ampla gama de produtos brasileiros exportados para o país norte-americano — vem causando impacto severo à economia nacional, com efeitos especialmente graves para as regiões Norte e Nordeste, onde estados como o Pará já registram perdas e vulnerabilidades significativas.

Um estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV-IBRE) Impacto de dois meses do tarifaço dos EUA, revela que houve quedas profundas e disseminadas entre estados com pautas concentradas e forte presença de itens tarifados.

O levantamento mostra que o Pará está no grupo de Estados com quedas entre 20% e 40%, registrando uma queda nas exportações na ordem de 37,2%. Nos dois últimos meses.

Embora ainda não existam números públicos detalhados para o Pará isoladamente no estudo, é possível inferir que o estado enfrenta perdas relevantes por dois motivos: primeiro, sua pauta exportadora inclui bens industriais, madeira, celulose e minerais — segmentos apontados como vulneráveis ao tarifaço.

Segundo, a região Norte como um todo está entre as menos favorecidas pelas isenções concedidas pelos EUA. Portanto, o Pará opera em um cenário de risco elevado. O estudo da FGV ranqueou os estados mais vulneráveis considerando fatores como grau de exposição, percentagem de produtos não isentos e concentração setorial — nessa avaliação, estados das regiões Norte e Nordeste se destacam negativamente.

Perdas regionais e desigualdade acentuada

A distribuição dos impactos é desigual. O estudo da FGV aponta que a Região Norte fica em situação particularmente vulnerável: apenas 17,4% das exportações do Norte foram beneficiadas por isenções na lista divulgada pelos EUA.

Por conseguinte, estados com menor diversificação exportadora e maior dependência de cadeias de valor vulneráveis se veem mais expostos.

Em relação ao Norte especificamente — e ao Pará de forma indireta — há alerta de que essa baixa cobertura de isenções e a forte dependência de produtos industriais ou intermediários para exportação tornam a região mais suscetível ao impacto negativo do tarifaço.

Consequências para a economia local

Para o Pará isso significa: perda de competitividade nos mercados externos, pressão sobre setores exportadores tradicionais, possível retração de empregos nas cadeias exportadoras e aumento da insegurança quanto à sustentabilidade de receitas vindas de comércio exterior. O choque tarifário pode causar retração em exportações que servem como motor de arrecadação de estados da Amazônia e dos produtos florestais ou minerais.

Além disso, o fato de poucas isenções atingirem a região agrava o cenário: os Estados Unidos concederam cobertura de isenção maior a regiões como Centro-Oeste ou Nordeste (dependendo do produto), deixando o Norte relativamente de fora.

A gênese do tarifaço

Em 6 de agosto de 2025 entrou em vigor um pacote tarifário anunciado pelos EUA, que previa sobretaxas de 50% sobre produtos brasileiros exportados para aquele mercado.

Antes disso, já haviam sido anunciadas medidas preparatórias e listas de isenção, mas a regra passou a valer de fato naquele mês. Segundo análises, mais de 55% da pauta exportadora brasileira para os Estados Unidos estaria afetada.

Impactos gerais para o Brasil

Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV/IBRE), as vendas brasileiras aos EUA recuaram abruptamente no mês seguinte à entrada em vigor, mostrando que parte das exportações já havia sido antecipada em julho para tentar mitigar o choque.

O governo brasileiro, por sua vez, estimou que o impacto agregado sobre o PIB seria “modesto” — cerca de 0,2 ponto percentual entre agosto de 2025 e dezembro de 2026 — embora salientando que setores específicos, como madeira, papel, têxteis e químicos, sofrerão de forma mais intensa.

Fonte: Diário do Pará e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/10/2025/10:51:19

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...