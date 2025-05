Dois motociclistas ficam feridos em acidente com moto em avenida de Novo Progresso; VÍDEO

(Foto:Reprodução) – Dois motociclistas ficaram com ferimentos em um acidente com motocicleta na avenida Orival Prazeres no bairro vista alegre no inicio da noite deste sábado 17 de maio de 2025 em Novo Progresso (PÁ).

O acidente foi na altura do Supermercado Rosseto , a Policia Militar e o Ditranp isolaram o transito para o resgate das vítimas.De acordo com informações repassadas ao Jornal Folha do Progresso, dois motociclista colidiram frontalmente ao trafegarem pela avenida em sentido contrário.

O SAMU fez o resgate, as vitimas com fraturas expostas na perna e foram levadas ao Hospital Municipal. A causa será apurada.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/05/2025/08:07:54

