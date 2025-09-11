Dois postos de combustíveis são assaltados no intervalo de 48 horas, no Pará

Polícia Civil investiga o caso. — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Polícia Civil (PC) informou que equipes da delegacia de Irituia trabalham para identificar e localizar os suspeitos.

A Polícia Civil (PC) investiga dois assaltos a postos de combustíveis registrados em Irituia, no nordeste do Pará, em um intervalo de 48 horas.

O primeiro crime ocorreu em um posto localizado na PA-253, onde dois homens chegaram em uma motocicleta, mantiveram os capacetes e pediram para abastecer o veículo. No momento do pagamento, o garupa anunciou o assalto ao fingir realizar uma transferência via Pix.

De acordo com a vítima, um dos suspeitos mostrou um revólver e levou dinheiro e um celular. O valor do prejuízo não foi informado.

Após dois dias, outro posto, desta vez no centro da cidade, foi alvo de quatro criminosos. A ação foi rápida: dois homens chegaram armados em uma moto, um deles desceu e abordou o frentista, que tentou reagir, mas foi rendido.

Em seguida, de acordo com as investigações, outros dois comparsas apareceram em outra motocicleta. Além do funcionário, um cliente que estava no local também foi assaltado. Os criminosos levaram dinheiro, celulares e a moto da vítima.

A Polícia Civil (PC) informou que equipes da delegacia de Irituia trabalham para identificar e localizar os suspeitos. A motocicleta levada no segundo crime já foi recuperada. Testemunhas prestaram depoimento para auxiliar nas investigações.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/09/2025/15:52:24

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...