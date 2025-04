Dois são presos por tráfico de drogas em Novo Progresso; quase 150g de crack foram apreendidos

Foto: Reprodução | Flagrante ocorreu após denúncia anônima e monitoramento de residência no bairro Bela Vista. Aparelhos eletrônicos de origem duvidosa também foram encontrados no local.

Na tarde desta sexta-feira (11), duas pessoas foram presas em flagrante por envolvimento com o tráfico de drogas no município de Novo Progresso, sudoeste do Pará. A ação foi realizada pela Polícia Militar, após uma denúncia de que um indivíduo estaria circulando em uma motocicleta Honda Falcon preta com o intuito de cometer assaltos pela cidade.

Durante o patrulhamento de rotina, por volta das 18h, os policiais militares intensificaram a vigilância na região do bairro Bela Vista, onde a suposta residência do tráfico já vinha sendo monitorada por denúncias anteriores. Ao trafegarem pela rua Itaituba, os agentes observaram um homem em atitude suspeita, entregando dinheiro no portão de uma residência e, logo em seguida, recebendo algo das mãos de uma mulher.

Imediatamente, os policiais abordaram os envolvidos e identificaram o suspeito como Gean Carlos, que confessou estar no local para adquirir entorpecentes. A residência em questão era ocupada por Lindonora Reis de Souza, conhecida na região como “Linda”, apontada como responsável pelo ponto de venda de drogas.

Ao serem questionados, ambos colaboraram com a abordagem. Lindonora autorizou a entrada da equipe na residência, onde já na área externa os policiais visualizaram dois notebooks, cuja procedência não foi esclarecida pelos ocupantes.

Durante as buscas realizadas no interior do imóvel, a guarnição encontrou 143,20 gramas de substância análoga ao crack, uma balança de precisão, R$ 90,00 em dinheiro vivo, além de diversos aparelhos eletrônicos sem comprovação de origem, levantando a suspeita de que possam ter sido adquiridos em troca de entorpecentes ou provenientes de furtos e roubos.

Entre os objetos apreendidos estavam:

1 TV de 32” marca LG

1 TV de 32” marca Samsung

1 TV de 52” marca Toshiba

1 videogame (modelo não especificado)

1 notebook marca Asus

1 notebook marca Lenovo

Diante do flagrante, Lindonora Reis de Souza e Gean Carlos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, onde permanecerão à disposição da Justiça. Todo o material apreendido também foi encaminhado à autoridade policial para os devidos procedimentos legais.

A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas, que podem ser realizadas pelos canais oficiais, ajudando no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade no município.

